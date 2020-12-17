Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин выступил против участи Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Я бы, конечно, не рекомендовал своим спортсменам выступать на чемпионате России. Очень долго аномальная температура держалась», — заявил Жулин в комментарии для РИА Новости.

По словам тренера, сегодня, 17 декабря, фигуристы впервые вышли на лед после участия в Гран-при России по фигурному катанию, все это время они не тренировались из-за аномальной высокой температуры, которая спала лишь 3 дня назад.

Как считает Жулин, выступление на ЧР — это огромная нагрузка на сердце, и форма у ребят явно не оптимальное, однако решение по участии пары в турнире тренер оставляет за федерацией.

Ожидается, что завтра, 18 декабря, врач сборной России оценит состояние пары, а руководство ФФККР вынесет решение по поводу того, будут ли спортсмены участвовать в ЧР.