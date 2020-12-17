Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался об антирекордной серии национальной команды России на Кубке мира по биатлону – 33 гонки без медалей.

В интервью «Известиям» Ярошенко отметил, что скептически относится ко всем рекордам и антирекордам, поскольку биатлон – очень непредсказуемый вид спорта.

«У всех разные задачи. Кто-то недоволен четвертым местом, а кто-то довольствуется малым и радуется, когда попадает в топ-15», — отметил специалист, добавив, что не нужно нагнетать истерию вокруг сборной России.

Как считает тренер, все привыкли к постоянным медалям сборной России, однако сейчас наступило сложное время. «В эстафете же боролись, а значит, команда нормальная. Пусть будет хоть 30, хоть 50, хоть 100 гонок без медалей», — отметил Ярошенко.

Напомним, с прошлого сезона команда России провела 33 гонки на Кубке мира без захождения на подиум, в том числе, и в эстафетных гонках.