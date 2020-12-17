Футбольные клубы «Тамбов» и «Урал» сегодня, 18 декабря, сыграют заключительный матч Российской Премьер-лиги в 2020-м году.

Встреча пройдет в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Начало встречи назначено на 18:00 по московскому времени, игра состоится на стадионе «Мордовия-Арена» В Саранске.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов, ему будут помогать Алексей Ширяев и Дмитрий Березнев. Резервным арбитром встречи назначен Сергей Куликов.

Отметим, «Тамбов» не побеждает в РПЛ с середины октября. Команда имеет серьезные финансовые проблемы, в последних шести турах клуб проиграл и сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице. «Урал» пока идет на 20-м месте с результатом в 20 очков.