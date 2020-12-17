Московский баскетбольный клуб ЦСКА и петербургский «Зенит» сегодня, 18 декабря, проведут матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоится в Москве, начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

ЦСКА с конца октября не проиграл ни одной встречи в Евролиге, команда из Москвы держит серию в 9 побед подряд. В последнем туре армейцы сумели обыграть на домашней арене турецкий клуб «Анадолу Эфес» с разгромным счётом 100:65. В этом розыгрыше ЦСКА потерпел лишь три поражения — от «Барселоны», немецкой «Альбы» и «Црвены Звезды».

«Зенит» в последнем туре обыграл дома мюнхенскую «Баварию». В текущем розыгрыше «сине=бело-голубые» потерпели четыре поражения за 12 туров: в матчах против «Фенербахче», «Олимпиакоса», мадридского «Реала» и «Химок».