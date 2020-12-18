Женская сборная России по гандболу сегодня, 18 декабря, сыграет матч с командой Нидерландов за пятое место на чемпионате Европы по гандболу в Дании.

Игра состоится в датском городе Хернинг на стадионе «Йюске-Банк-Боксен» и начнется в 17:30 по московскому времени.

В предыдущем матче на турнире сборная России уступила со счетом 30:22 соперницам из Дании, сборной-хозяйки турнира. Это неожиданное поражение лишило россиянок возможности побороться за медали турнира.

До этого Россия шла на турнире бед поражений: подопечные Амброса Мартина успешно сыграли с Черногорией, Испанией, Швецией и Чехией, а затем сыграли вничью с командой Франции и уступили датчанкам.

Сборная Нидерландов на этом турнире одержала лишь три победы — в матчах с командами Германии, Румынии и Венгрии.