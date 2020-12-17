Норвежский лыжник, двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен высказался о возможном пропуске чемпионата мира 2021 года лидером сборной Норвегии, олимпийским чемпионом Йоханнесом Клэбо.

Слова Иверсена цитирует норвежское издание VG.

«Надеюсь, Йоханнес останется дома. Мы все на это надеемся. Однако нам же нужно будет бежать эстафету», — сказал Иверсен, подчеркнув, что в эстафете Клэбо может присоединиться к команде, а на всех остальных гонках пусть сидит дома.

Ранее Йоханнес Клэбо заявил, что задумывается о пропуске чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе 2021 года, поскольку хочет сохранить свое здоровье, которое ставит в приоритет всему. Турнир должен пройти в конце февраля — начале марта.