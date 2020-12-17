На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене был выявлен случай коронавируса среди членов сборной Германии.

Информацию об этом сообщает Международный союз биатлонистов (IBU) в официальном «Твиттере». В заявлении союза говорится, что за последние 10 дней было проведено 1800 ПЦР-тестов на коронавирус для всех участников этапа КМ.

«Один из членов немецкой команды вчера сдал тест с положительным результатом. Он был немедленно изолирован», — говорится в заявлении. Также IBU отмечает, что никто из других членов команды не пострадал, а также были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Напомним, сегодня, 17 декабря, четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует с мужского спринта.