В Хохфильцене на четвертом этапе Кубка мира стартовал мужской спринт

На четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене стартовала мужская спринтерская гонка.

Прямую трансляцию гонки можно найти здесь. Спортсмены будут бежать дистанцию в 10 километров с двумя огневыми рубежами.

Первым из россиян в гонку убежит Матвей Елисеев, он получил 13-й стартовый номер. Под 18-м номером в первой группе участников старт возьмет Александр Логинов. Антон Бабиков получил 32-й стартовый номер, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев получили номера в седьмом десятке — они стартуют под 63-м и 65-м номерами. Карим Халили получил заключительный, 108-й стартовый номер.

Отметим, сборная России уже 33 гонки подряд на этапах Кубка мира не может зайти на подиум: это касается как личных, так и эстафетных гонок.