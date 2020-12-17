Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес может вновь стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, руководство красно-белых рассматривает возможность подписания голландского вингера. Отмечается, что Промес недоволен своим положением в «Аяксе» и хочет поменять команду, а владелец москвичей Леонид Федун считает, что возвращение Промеса станет удачным вложением средств. Также сообщается, что недавний инцидент с игроком может сыграть в пользу трансфера в «Спартак» и снизить потенциальную сумму трансфера.

Напомним, Квинси Промес играл в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне он провел за «Аякс» 12 встреч в голландской Эредивизии и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что голландца арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. По информации СМИ, в июле во время семейной вечеринки футболист якобы напал на одного из родственников, ударив того ножом. Также СМИ писали, что бывшему игроку «Спартака» грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.