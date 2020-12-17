Путин о видео с Дзюбой: Нельзя влезать в личную жизнь, но это хороший урок

Президент России Владимир Путин поделился мнением о скандале вокруг интимного видео с участием нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Нельзя влезать в личную жизнь. Но это хороший урок. Есть общие правила, нужно их придерживаться. Но на профессиональную деятельность влиять не должно», – сказал Путин на пресс-конференции.

Путин также спросил у журналистки «Матч ТВ» Ольги Богословской, смотрела ли она видео. Журналистка ответила, что не до конца, так как все было понятно с первых кадров.

«А я не смотрел», – заявил в ответ Путин.