Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о намерении красно-белых вернуть в состав голландца Квинси Промеса.

«Не могу как-то прокомментировать эти слухи, так как наша селекционная служба работает в тишине», — сказал Фетисов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Квинси Промес играл в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне он провел за «Аякс» 12 встреч в голландской Эредивизии и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что голландца арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. По информации СМИ, в июле во время семейной вечеринки футболист якобы напал на одного из родственников, ударив того ножом. Также СМИ писали, что бывшему игроку «Спартака» грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.