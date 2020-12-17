Форвард СКА и капитан молодежной сборной России Василий Подколзин рассказал о правилах, которые будут действовать во время предстоящего МЧМ.

По словам Подколзина, прежде всего это правила безопасности. Он отметил, что для соблюдения социальной дистанции нельзя, чтобы в лифте было много народу, нужно везде ходить в маске, а без маски можно только выходить на лед, находиться в раздевалке и своем номере.

«Было такое правило, что на лед плеваться нельзя, праздновать голы тоже нельзя. Типа такого что-то было, не знаю, насколько строго это будет пресекаться, но нам так сказали», — сказал Подколзин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, молодежный чемпионат мира стартует 25 декабря. Сборная России проведет первый матч 26 декабря против команды США. Также россиянам предстоит сыграть с Чехией, Австрией и Швецией.