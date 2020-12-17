Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поздравил своего сына Тима Цзю, который одержал победу нокаутом над Боуином Морганом.

«Очередная, очень хорошая победа сына, поздравляю. Эмоции переполняют. Классное завершение этого сложного года. А впереди новые ступени. Горжусь тобою», – написал Цзю в своем Instagram.

Напомним, Тим Цзю победил новозеландца Боуина Моргана в рамках вечера бокса в австралийской Параматте.

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде. Благодаря этой победе Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

Отметим, 26-летний Тим Цзю одержал 17 побед в 17 поединках, 12 из которых — нокаутом. У 31-летнего Моргана 21 победа (11 из них — нокаутом) и два поражения.