Нападающий «Спартака» и сборной России поделился своим мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове. Соболев считает, что Черчесов может и похвалить, и поругать.

Соболев подчеркнул, что если на теории разбирается матч и кто-то сделал что-то очень правильное по ходу игры, то тренер всегда похвалит. Но если кто-то не сделал того, что был обязан в этот момент, то свое получит.

«Иногда кажется, люди думают: Черчесов только и делает что нам выговаривает. На самом деле это не так. Он нормально со всеми общается, мы можем в Новогорске и в баню пойти с тренерами, и там Станислав Черчесов историю может рассказать», — цитирует Соболева «КП».

Напомним, что Соболев получил травму в сборной России и перенес операцию на колене.