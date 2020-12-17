Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своем состоянии перед четвёртым этапом Кубка мира в Хохфильцене.

По его словам, состояние биатлониста пока не лучшее — не та форма, какую хотелось бы видеть. Латыпов отметил, что есть недочеты, которые нужно исправить. Есть резерв, его можно использовать.

Также Латыпов отметил, что готов бежать четвертый этап эстафеты.

«Я, выступая за свой регион, обычно как раз и бегаю четвёртый этап. В прошлом году попробовал себя на нём на этапе Кубка мира в Оберхофе, в целом там тоже всё получилось, немного не хватило до медалей», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».

Четвертый этап Кубка мира стартовал в четверг, 17 декабря.