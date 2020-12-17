Кадыров высмеял журналистку «Матч ТВ», задавшую Путину вопрос про Дзюбу

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением по поводу вопроса, касающегося Артема Дзюбы, заданного на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину.

«Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт. Судите сами!», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, Владимир Путин поделился мнением о скандале вокруг интимного видео с участием нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. «Нельзя влезать в личную жизнь. Но это хороший урок. Есть общие правила, нужно их придерживаться. Но на профессиональную деятельность влиять не должно», – сказал Путин на пресс-конференции.

Вопрос задала бывшая жена Дмитрия Губерниева, комментатор Ольга Богословская.