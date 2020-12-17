Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о решении немецкого тренера Доменико Тедеско покинуть «Спартак».

По словам Боярского, Тедеско ему никак не запомнится. Актер отметил, что даже места в памяти для него не оставляет.

«Мне этот человек неинтересен. Его работа в «Спартаке» доказала, что наши тренеры лучше. Нужно использовать наши тренерские ресурсы, иначе будем ходить с протянутой рукой и получать лишь объедки», – сказал Боярский, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, после матча с «Зенитом» Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2020/21. По словам тренера, он проинформировал о решении владельца клуба еще вчера. Как считает тренер, это стало самым трудным решением в его карьере, ведь в «Спартаке» потрясающая атмосфера.