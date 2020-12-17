Россиянин Евгений Гараничев стал лучшим из россиян на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Гараничев стал одиннадцатом в спринте на 10 км на четвертом этапе.

Победу одержал норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Второй результат показал Йоханнес Дале. Третьим пришел ещё один норвежец Йоханнес Бё.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал четвертое место команды в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Тогда Гараничева подвели ковры.

«Гараничев сегодня… Получилось на стойке у него – ковры были не очень», — сказал Польховский.

Польховский подчеркнул, что Гараничев достойно справился со своим этапом.