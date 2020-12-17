Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявил решение по делу Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства.

CAS в два раза сократил дисквалификацию, наложенную на Россию со стороны ВАДА, которая равнялась четырем годам.

Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции затронут чемпионаты мира, а также летнюю Олимпиаду в Токио и зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Напомним, в декабре 2019 года WADA рекомендовало ввести пакет санкций против российского спорта и отстранить страну на 4 года от всех крупных международных соревнований, запретить проводить в стране крупные турниры, а также забанить спортивных чиновников из России. Причиной таких рекомендаций стали изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Решение WADA Российское антидопинговое агентство обжаловало в CAS, однако долгое время не начинались слушания по делу, заседания постоянно откладывались. В итоге они прошли со 2 по 5 ноября.