Нападающий «Локомотива» Зе Луиш был прооперирован на стопе. Об сообщает пресс-служба московского клуба.

Исходя из заявления «железнодорожников», операция прошла успешно, футболист чувствует себя хорошо.»

В ближайшее время Зе начнёт тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы», — отмечено на сайте.

Напомним, нападающий получил травму в игре Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3) 1 декабря.

В текущем сезоне Зе Луиш сыграл в шести матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу. «Локомотив» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.