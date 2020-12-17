Федерация хоккея России выступила с заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда города Лозанны по поводу РУСАДА.

Исходя из заявления, мужская и женская национальные сборные будут выступать на предстоящих чемпионатах мира, а также на Олимпиаде в Пекине. Надпись Россия будет сохранена на форме игроков, которые будут выполнена в цветах флага. Однако хоккеисты будут выступать в нейтральном статусе — без государственных флага и гимна. Данное решение не касается молодежных и юниорских чемпионатов мира.

Также стало известно, что ЧМ-2023 в России состоится.

«Согласно указанному решению Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений», — говорится в заявлении.

ФХР также отметила, что продолжит отстаивать свои права во всех международных инстанциях.