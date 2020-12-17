Новый дворец спорта в Санкт-Петербурге, который предназначен для проведения ЧМ-2023, будет построен по изначальному плану.

Как сообщил исполнительный директор арены Рамиль Нагимуллин, сейчас идет строительство, которое завершится в октябре 2022 года.

«Вводим его в строй так рано, чтобы провести тестовые мероприятия, обкатать арену, обеспечить взаимодействие служб и быть готовыми к проведению чемпионата мира. Идем в графике строительства», — приводит слова Нагимуллина «Р-Спорт».

Директор сообщился, что на арене планируется более 160 событий в год – матчи СКА, сборной России на Евротуре и на чемпионате мира, а также концерты и другие мероприятия. Вместительность нового дворца составит 21500.