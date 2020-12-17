Российский биатлонист Антон Бабиков выразил отношение к результату спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Бабиков отметил, что несмотря на неубывающий проигрыш лидерам, всё равно чувствует, что можно бороться.

«Просто не удаётся внутренний лимитирующий фактор перебороть. Не знаю, с чем это связано. Нам предстоит скоро обследоваться в Москве. Надеюсь, там подскажут, в каком состоянии организм и не удаётся сокращать отрыв от других замечательных атлетов, которые показывают безумную скорость», — сказал россиянин в эфире «Матч ТВ».

Бабиков подчеркнул, что сохраняет оптимизм и будет пробовать разогнаться.

Отметим, что Бабиков в спринте не допустил ни одного промаха, однако занял только 34-е место.