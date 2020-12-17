Форвард «Спартака» Александр Кокорин получил клубные предписания тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно. Как сообщает «Чемпионат», Футболиста, единственного из всей команды, не отпускают в отпуск.

«При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой. У нападающего надрыв четырёхглавой мышцы бёдра», — говорит источник.

Напомним, что Кокорин пропустил концовку сезона из-за того, что получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в игре 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0).Кокорин не сыграл в матче 17-го тура с «Тамбовом» (5:1), не играл последующие туры с «Сочи» (0:1) и «Зенитом» (1:3).

В текущем сезоне Кокорин сыграл 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.