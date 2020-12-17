Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свое выступление в спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Елисеев допустив два промаха и занял 38-е место.

По словам Елисеева, он отдал все силы на дистанции.

Сейчас намного хуже состояние. Не понимаю, что происходит, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ», отметив, что по работе лыж всё хорошо и никаких претензий нет.

Елисеев заметил, что всё лето работали над мышцами, с сердечно-сосудистой системой и дыхалкой у него проблем также нет.

Биатлонист предположил, что начали работать позднее запланированного и не успели выполнить тот объём, который хотел тренер. Как отметил Елисеев, сейчас многого уже не поправить — не так много времени, чтобы что-то кардинально поправить.