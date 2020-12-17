В Краснодаре» завершилась игра 19-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» минимально одолел «Уфу» — 1:0.

Единственный забитый гол случился на 22-й минуте: отличился Маркус Берг. Шведский нападающий со второй попытки поразил ворота «Уфы» после своего же удара.

Главный арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников зафиксировал третью победу подряд«Краснодар» в РПЛ. «Быки» набрали 30 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. «Уфа» проиграла во второй раз кряду и с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ,

Обе команды уходят в отпуск на зимнюю паузу.