В Химках в матче 19-го тура РПЛ хозяева одержали волевую победу над московским «Локомотивом» — 3:2. До 85-й минуте «Химки» проигрывали со счетом 1:2. Преимущество «Локомотиву» обеспечили в первом тайме голы Крыховяка и Мурило. У «Химок» с пенальти отличился Корян.

На 85-й минуте Илья Кухарчук реализовал выход один на один. Победный мяч на счету Александра Долгова. Победа позволила «Химкам» продлить беспроигрышную серию до шести матчей.

Подмосковный клуб с 25 очками продолжает располагаться на одиннадцатом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» проиграл в РПЛ во второй раз подряд. С 28 очками «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре после зимней паузы, «Химки» сыграют на своем поле с «Уфой», а «Локомотив» дома примет ЦСКА.