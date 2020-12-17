Руководитель ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, что сборная России сыграет на февральском ATP Cup, а капитаном, скорее всего, будет Марат Сафин.

По словам Тарпищева, есть контрактные обязательства. Первая ракетка страны Даниил Медведев будет выбирать состав и капитана. Тарпищев отметил, что данный турнир не является турниром сборных, поэтому федерация не имеет к нему отношения.

Также капитаном команды будет выбираться тренер. У Медведева любимый игрок был Сафин, скорее всего, его он и выберет. Это хорошо для пиара, Марат у нас харизматичная личность», – приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, в 2020 году Марат Сафин дебютировал в роли капитана сборной России на первом в истории розыгрыше командного турнира ATP.