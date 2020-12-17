Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин раскрыл пикантные подробности своих отношений с Татьяной Тотьмяниной, с которой они находятся в браке с февраля 2016 года.

Ягудин подчеркнул, что многое в их отношениях определил секс.

«Я смотрю на свою жену, когда ей было 20 лет, и думаю: «Господи, как я с ней встретился вообще?!» Но там, конечно, секс все решил. А сейчас вообще она у меня красивая, – отметил Ягудин в эфире ток-шоу «Мужская тема» на IVI.

По результатам любовных соитий у пары родилось двое детей (дочки Елизавета и Мишель), которые появились на свет еще до официального брака спортсменов.

Напомним, что Ягудин ведет шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.