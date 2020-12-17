Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о помолвке со своим парнем англичанином Александром Джилксом. Пара в отношениях с 2018 года.

«Это было «да» с первого дня нашей встречи, наш маленький секрет», – написала Шарапова в инстаграме.

Напомним, спортивную карьеру Мария Шарапова завершила в марте 2020 года. За время выступлений в туре WTA спортсменка носила титул первой ракетки мира, выиграла серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне в личном турнире, а также стала победительницей пяти турниров Большого шлема в разные годы.

Подробности истории любви Джилкса с Шараповой неизвестны – они редко говорят о личном. Еще в начале 2018-го их заметили вместе в Лос-Анджелесе, а потом видели в Лондоне, Париже, Италии, Нью-Йорке.