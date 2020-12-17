Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Химок» (2:3) в игре 19-го тура РПЛ заявил, что не будет подавать в отставку. Под его руководством «Локо» проиграл уже седьмой матч в РПЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Было очевидно, что в конце мы устали, у нас были большие проблемы с игроками, некоторые совсем не тренировались, состав менялся почти каждую игру. Мы отдавали все наши силы, устали, поэтому появились такие проблемы. К нашим игрокам у меня нет вопросов», — сказал Николич.

По словам Николича, у него нет желания подавать в отставку. Это были трудные месяца, но были и хорошие моменты — начало сезона РПЛ и некоторые матчи в Лиге чемпионов против сильных соперников.

Николич сообщил, что «Локомотив» отправится на сбор в Марбелью 14 января.