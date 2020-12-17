В Ростове-на-Дону завершился матч 19-го тура РПЛ, в котором «Ростов» на своём поле уступил ЦСКА. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Все три гола у ЦСКА забил нападающи Фёдор Чалов. Форвард сборной России открыл счет уже на второй минуте, после чего отличился на 57-й минуте. Третий мяч Чалов забил на 82-й минуте. Авторами голевых передач стали Никола Влашич, Алан Дзагоев и Хёрдур Магнуссон. В добавленное время «Ростов» сократил отставание в счёте — отличился защитник Алексей Козлов.

ЦСКА прервал свою серию из четырёх безвыигрышных матчей. Московский клуб набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Ростов» с 32 очками находится я на пятом месте в турнирной таблице.