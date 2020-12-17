Грозненский «Ахмат» встречался на своем поле с «Рубином» в игре 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном завершился вничью со счётом 0:0.

Обе команды создавали голевые моменты, нанеся 14 ударов по воротам. «Ахмат» был лучше по владению мячом — 56 % против 44 %. Футболисты получили четыре предупреждения.

После 19 встреч РПЛ «Рубин» находится на девятом месте в турнирной таблице с 28 очками. Грозненский клуб находится на десятом месте с 26 очками. Лидером турнира является петербургский «Зенит», имеющий 41 очкой. У ЦСКА 37 очков, «Спартак» на третьем месте с 35 баллами.

В следующем туре после зимней паузы в РПЛ «Ахмат» дома сыграет с «Динамо», а «Рубин» встретится со «Спартаком».