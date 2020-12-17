В Москве прошел матч Кубка Первого канала между сборными Швеции и России. Российская команда одолела шведов в серии буллитов со счетом 4:3.

Основное время матча завершилась вничью со счетом 3:3. У шведов отличились Понтус Оберг на 25-й минуте, Андре Петерссон на 47-й и Эмиль Ларссон на 56-й. В составе команды Валерия Брагина отличились Андрей Кузьменко на 35-й минуте, Никита Сошников и Вадим Шипачев в третьем периоде забили в течение минуты.

В серии буллитов сборная России оказалась сильнее. По сравнению с прошлым годом, когда сборная России уступила 3-4 в основное время, в этот раз удалось добиться победы.