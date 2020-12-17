Российский полузащитник Дмитрий Тарасов завершил свое выступление за «Рубин». Казанский клуб объявил о том, что не будет предлагать игроку новый контракт. Текущее соглашение истекает в конце декабря.

ФК «Рубин» благодарит Дмитрия за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, что Тарасов стал игроком «Рубина» 18 февраля, подписав контракт на правах свободного агента до конца сезона-2019/2020. Уже спустя три дня 33-летний игрок получил серьезную травму — закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза. Первый официальную игру за «Рубин» Тарасов провёл 5 июля. А в конце месяца с ним продлили соглашение до конца сезона.

В этом сезоне Тарасов сыграл за «Рубин» 7 матчей в Российской Премьер-Лиге и не забил ни одного гола.