Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин оценил уровень турнира на Кубке Первого канала после победы российской команды над сборной Швеции по буллитам — 4:3.

По словам Брагина, лучшие игроки КХЛ из всех стран собраны на этом турнире. Уровень хоккея высокий: нужно быстрее думать и делать, чем в КХЛ.

«У нас есть травмированные игроки хорошего качества. Но, конечно, этот турнир — хорошая проверка. Кто себя проявит, тот будет являться кандидатом на поездку на чемпионат мира», — сказал Брагин после матча.

Кроме того, Брагин оценил игру в воротах голкипера СКА Александра Самоновова. Тренерский штаб им доволен. Брагин пока не знает, кто сыграет в воротах в следующей игре, но какие-то изменения в составе будут.