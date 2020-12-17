Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявил решение по делу Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства, сборная России по хоккею обыграла Швецию по буллитам на Кубке Первого канала, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала

В Москве прошел матч Кубка Первого канала между сборными Швеции и России. Российская команда одолела шведов в серии буллитов со счетом 4:3. Основное время матча завершилась вничью со счетом 3:3. У шведов отличились Понтус Оберг на 25-й минуте, Андре Петерссон на 47-й и Эмиль Ларссон на 56-й. В составе команды Валерия Брагина отличились Андрей Кузьменко на 35-й минуте, Никита Сошников и Вадим Шипачев в третьем периоде забили в течение минуты.

Хет-трик Чалова принес ЦСКА уверенную победу над «Ростовом»

В Ростове-на-Дону завершился матч 19-го тура РПЛ, в котором «Ростов» на своём поле уступил ЦСКА. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей. Все три гола у ЦСКА забил нападающи Фёдор Чалов. Форвард сборной России открыл счет уже на второй минуте, после чего отличился на 57-й минуте. Третий мяч Чалов забил на 82-й минуте. Авторами голевых передач стали Никола Влашич, Алан Дзагоев и Хёрдур Магнуссон. В добавленное время «Ростов» сократил отставание в счёте — отличился защитник Алексей Козлов.

«Химки» в добавленное время вырвали победу у «Локомотива»

В Химках в матче 19-го тура РПЛ хозяева одержали волевую победу над московским «Локомотивом» — 3:2. До 85-й минуте «Химки» проигрывали со счетом 1:2. Преимущество «Локомотиву» обеспечили в первом тайме голы Крыховяка и Мурило. У «Химок» с пенальти отличился Корян. На 85-й минуте Илья Кухарчук реализовал выход один на один. Победный мяч на счету Александра Долгова. Победа позволила «Химкам» продлить беспроигрышную серию до шести матчей.

CAS отстранил Россию от международных соревнований на два года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявил решение по делу Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства. CAS в два раза сократил дисквалификацию, наложенную на Россию со стороны ВАДА, которая равнялась четырем годам. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции затронут чемпионаты мира, а также летнюю Олимпиаду в Токио и зимнюю Олимпиаду в Пекине.