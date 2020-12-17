Продюсер и хореограф Илья Авербух оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) касательно Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По словам Авербуха, позитива в любом случае немного, но два года, а не четыре – это получше. Авербух отметил, что нет ничего хуже занесенного меча, когда уже всё понятно, что происходит.

«Главное, чтобы наши спортсмены выступали, и чтобы мы больше не совершали таких ошибок. Идём дальше», — цитирует Авербуха «Р-Спорт».

Напомним, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет попадают Олимпиада и чемпионаты мира. Однако те россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.