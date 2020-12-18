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  • 09:42,  18 декабря 2020
Баскетбол
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Баскетбол, Евролига. Прямая трансляция матча ЦСКА — «Зенит»

Главный тренер БК "Зенит" Хавьер Паскуаль. Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Главный тренер БК "Зенит" Хавьер Паскуаль. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Московский баскетбольный клуб ЦСКА сегодня, 18 декабря, проведет встречу с петербургским «Зенитом» в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоится в Москве, начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна здесь:

«Зенит» в последнем туре Евролиги обыграл на домашней арене мюнхенскую «Баварию». В текущем розыгрыше «сине-бело-голубые» потерпели четыре поражения за 12 туров: в матчах против «Фенербахче», «Олимпиакоса», мадридского «Реала» и подмосковных «Химок».

У ЦСКА всего лишь три поражения в текущем чемпионате Евролиги:  от «Барселоны», немецкой «Альбы» и «Црвены Звезды». В предыдущем же матче баскетболисты ЦСКА разгромили турецкий «Анадолу Эфес» с разницей в +35 — счет в матче 100:65 в пользу россиян.

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