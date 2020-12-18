На четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене сегодня, 18 декабря, состоится женская спринтерская гонка.

Начало выступлений спортсменок назначено на 16:15 по московскому времени.

Прямая трансляция гонки будет доступна здесь:

В спринтерской гонке примут участие шесть биатлонисток из сборной России. Заранее было известно, что гонку пропустят Лариса Куклина, у которой продолжаются проблемы со здоровьем после падения, а также Тамара Воронина.

Седьмой стартовый номер получила Ирина Казакевич, сразу за ней с 8-м номером будет стартовать Светлана Миронова. На 40-м месте будет стартовать Евгения Павлова, 45-й номер получила Ульяна Кайшева. 60-й стартовый номер взяла Анастасия Гореева, 90-й — Татьяна Акимова, которая присоединилась к сборной после успешного выступления на Кубке России.