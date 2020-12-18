Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон высказал мнение о том, что сейчас чувствует по отношению к русским спортсменам, выступающим в биатлоне.

«Пытаешься верить, что те, кто есть здесь, чисты. Они бегут не очень быстро сейчас, что отчасти приятно», — отметил Самуэльссон в интервью SVT, добавив, что также он старается сосредоточиться на себе и проводить хорошие гонки.

Как считает Самуэльссон, россияне должны навести порядок по части антидопинговой работы.

«У них было много шансов сделать все правильно и переделать то, что было плохо, но они их не использовали», — отметил швед, добавив, что CAS дал стране два года, чтобы все вычистить.

Напомним, CAS на два года дисквалифицировал Россию со всех международных соревнований, хотя WADA рекомендовал 4-летнее отстранение.