Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о решении Спортивного арбитражного суда CAS отстранить Россию на 2 года от Олимпиад и чемпионатов мира.

Слова Москвиной цитирует портал RT. Тренер отметила, что всю свою жизнь она участвовала в Олимпийских играх как член команды, представляющей свою страну.

«Всех своих спортсменов я всегда учила тому, что, выходя на старт, они представляют не только самих себя, а прежде всего страну», — отметила Москвина, добавив, что страна предоставляет исчерпывающие условия для подготовки спортсменов.

«Сейчас же, получается, нас толкают на то, чтобы спортсмены отрекались от собственной страны и тем самым не признавали роль страны в их подготовке», — сказала Москвина, добавив, что она возмущена жестким наказанием России и непринятием во внимание нарушений со стороны атлетов других стран.