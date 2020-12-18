Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов высказался о проблемах Александра Логинова со стрельбой на старте сезона-2020/21.

Слова Максимова цитирует сайт телеканала «Матч ТВ». По словам тренера, Логинов — большой спортсмен и ему можно лишь помогать, советовать, что-то интегрировать в его подготовку. В глобальной помощи, отметил Максимов, этот биатлонист не нуждался.

«Нас эта ситуация не устраивает, как и Александра. Но сейчас уже что-то поправить нельзя, идут гонки одна за другой. Сидим, беседуем, что-то ему предлагаем, ищем выходы», — отметил Максимов, добавив, что Логинову можно было приехать к команде на пару сборов, чтобы поучаствовать в стрелковых спаррингах.

Напомним, Александр Логинов совершил несколько знаковых стрелковых ошибок за первые этапы Кубка мира в сезоне-2020/21, в частности зашел на штрафной круг на своем этапе эстафеты.