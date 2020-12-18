Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о том, почему сборная России начала сезон на Кубке мира без побед и подиумов.

«Если уж совсем просто ответить на вопрос, в чем причины нашего невыразительного выступления, то я бы сказал так: плохо тренировались», — отметил Васильев, слова которого цитирует «Матч ТВ».

Как отметил Васильев, норвежцы, которые занимают весь пьедестал, суперталантливые люди с самыми выдающимися методиками. «Только тот же Бьорндален с этими методиками не может ни одного китайского биатлониста подготовить — стало быть, дело не в методике, а в чем-то другом. Как это называется?», — отметил Васильев, добавив, что все остальные спортсмены бегут приблизительно в одни ноги, нет суперготовности у команды Франции, которая была в прошлом сезоне.

«Такие вещи, когда вся команда бежит как сумасшедшая, а потом вдруг перестает бежать, кажутся странными. Такого просто не бывает», — сказал Васильев, подчеркнув, что дело не только в тренировочном процессе.