Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вместе с супругой Анной побывал на костюмированной вечеринке на следующий день после победы над московским «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

Анна Семак примерила на себя образ гейши, а Сергей Семак полностью перевоплотился в индуса, не только с помощью аутентичного костюма, но и с помощью макияжа.

Видео с переодетыми Семаками в своем «Инстаграме» выложил известный визажист и телеведущий Сердар Камбаров, который отправился на вечеринку вместе с тренером и его супругой.

Перед вечеринкой у всех участников взяли анализы на коронавирус.

Напомним, в РПЛ после 19-го тура наступила зимняя пауза. Следующие игры в чемпионате пройдут только в следующем году в марте.