Еще один российский футбольный арбитр и его помощники могут быть дисквалифицированы пожизненно за получение взятки.

Информацию об этом сообщает портал «Матч ТВ». Как стало известно СМИ, сегодня, 18 декабря, в РФС будет решаться судьба бригады Антона Качанова. Как считает следствие, эти судьи получили деньги в обмен на обеспечение результата матча ПФЛ, зоны «Юг» между «Чайкой» (Песчанокопское) и «Дружбой» (Майкоп). Эта игра состоялась в августе 2018 года и завершилась со счетом 1:0.

Исходя из документов, попавших в распоряжение СМИ, в деле фигурирует сумма денег размером в 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее за взятку в матче с участием «Чайки» в 1/32 финала Кубка России был пожизненно отстранен от дел арбитр Максим Матюнин.