Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов стал автором самого быстрого гола в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу.

Как сообщает портал Москва.ру, в матче против «Ростова» в 19-м туре Российской Премьер-лиги Федор Чалов отметился хет-триком. Свой первый мяч в этом матче игрок забил на 66-й секунде встречи, что является самым быстрым результатом сезона. Матч прошел вчера, 17 декабря, на «Ростов-Арене», игра завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.

Также в топ-3 самых быстрых голов сезона-2020/21 вошли мячи Георгия Мелкадзе (встреча «Ахмата» и «Урала» в 9-м туре, 1 минута 20 секунд) и Павла Аликина (матч «Уфа» — «Спартак» в 3-м туре, 1 минута и 25 секунд).

На данный момент РПЛ фактически ушла на зимнюю паузу: в 19-м туре осталось провести только матч «Тамбов» — «Урал».