Российский биатлонист, призер Олимпийских игр Евгений Гараничев высказался о результате спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка России по биатлону и о своем самочувствии.

В эфире «Матч ТВ» Гараничев отметил, что доволен работой на рубежах, однако с таким ходом ему на трассе тяжело. «По дистанции приходится работать «на зубах», выполнять ту работу на рубежах, которую провёл на тренировках», — отметил биатлонист.

По мнению Гараничева, ему дистанция далась полегче, получилось сохранить темп бега по всей дистанции. «Становится получше в плане дыхания, лучше контролирую свои движения», — отметил биатлонист.

Напомним, Евгений Гараничев показал лучший результат среди россиян в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, он занял 11-е место.