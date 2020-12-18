Спортивный арбитражный суд (CAS) определился с решением по спору России и WADA. Формально CAS подыграл WADA — Россия действительно получил бан. Теперь российские атлеты смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. Однако временной срок наказания сокращен на 50%. Мы не увидим российского флага и гимна на этих соревнованиях лишь в ближайшие два года.

Наказание смягчено — два года, это не четыре. Любые скрытые последствия этого решения просто не успеют повлиять на различные процессы.

Негатив от этого решения сведен к минимуму. Во-первых, время. В ближайшие два года мировой спорт будет отходить от пандемии коронавируса. Отстранение России касается только Олимпиад и чемпионатов мира. А форматы этих турниров наверняка будут изменены. Если сами турниры не отменены вовсе.

Во-вторых, название. Ну что с того, если у российских спортсменов будет надпись на форме, что они имеют нейтральный статус? Цветовая гамма и надпись «Россия» все равно разрешены. А откуда тот или иной спортсмен — все и так это знают. Мы проходили подобное на Олимпиаде в Пхенчане. Нейтральный статус не помешал, например, Загитовой или Большунову взять медали. Название не повлияло на ценность самих наград. Эти достижения российских спортсменов. Они остаются в памяти навсегда как медали отечественного спорта.

Кроме того, решение CAS подразумевает конкретный критерий допуска российских спортсменов на крупные соревнования. Достаточно просто не иметь дисквалификации. Отдельные, чистые спортсмены, для которых Олимпиада — это смысл жизни, страдать не будут. В Играх не примут участия только конкретные спортсмены, выбравшие другой, нечестный путь.

Наконец, блистательный бан для чиновников. Большинству любителей спорта абсолютно наплевать, что какой-то государственный деятель не сможет присутствовать на крупных соревнованиях. Это проблема конкретного функционера. Спортсмены и болельщики здесь никак не страдают, а чиновнику — лишний повод быть внимательным и соблюдать все правила, если он хочет пользоваться различными привилегиями.

Наказывая функционеров, CAS дает понять, что во всей этой истории виновато, прежде всего, государство. На самом верхнем уровне должны делать что-то по-другому. А дело спортсменов, — тренироваться и соревноваться, — здесь никак не страдает.

Алексей Ягудин высказал мнение, что решение CAS повлияет на спонсоров. Дескать, их будет меньше. Мнение спорное. Вообще, спонсоры находятся в спорте, прежде всего, там, где есть победы и результат. Они идут на суперзвезд. Если это есть — спонсорам все равно, какой флаг. Но здесь данный статус будет даже выделять российских спортсменов среди остальных. Обособленность от других привлечет больше внимания, а значит и больше спонсоров.

В любом случае, такое мягкое решение CAS — это возможность для российского спорта. Шанс оттолкнуться от дна и стать лучше во всех системах.