На утро 18 декабря в России было зафиксировано 28 552 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.

Последние статистические данные сообщает портал стопкоронавирус.рф. Также за последний день в стране 611 человек умерло от коронавируса, полностью выздоровело 26 093 человека.

В Москве было выявлено 6937 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, еще 3757 новых больных — в Санкт-Петербурге.

Общее число заболевших коронавирусом в Росси достигло отметки в 2 791 220 человек, из них выздоровели 2 228 633 человек, еще 49762 человека стали жертвами пандемии. В общей сложности было проведено более 84,9 миллионов тестов на коронавирус по России за все время пандемии.

В США на данный момент больше всего обнаруженных случаев заражения коронавирус, а также один из самых высоких темпов прироста. Общее число — более 17,6 млн человек. По всему миру число случаев перевалило за 75,2 млн человек.